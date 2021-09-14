Самарские полицейские нашли грабителя женских сумочек в заброшенном здании

Сейчас грабитель находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Николая Панова молодой парень ограбил 85-летнюю пенсионерку. Грабитель вырвал из рук женщины сумку, в которой находился телефон, документы и деньги. Пострадавшая обратилась в полицию, и через 5 минут к месту происшествия прибыл экипаж ППС.

Полицейские опросили пострадавшую и составили примерный портрет преступника. При обследовании территории, сотрудники ППС увидели, как в подъезд заброшенного дома забегает молодой парень, похожий по описанию с разыскиваемым. Сотрудники полиции задержали парня и обнаружили у него украденные из сумки вещи, саму сумку обнаружили недалеко от места преступления.

В отношении ранее судимого за кражу 23-летнего самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде и ждет приговора суда.