В Самаре 15 сентября 2021 года состоится открытие нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В новом Дворце можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и концерты и конференции Фото: Вячеслав СОРОКИН

15 сентября 2021 года в Самаре состоится торжественное открытие нового Дворца спорта, который находится на улице Молодогвардейской. Ледовый дворец был возведен на год раньше запланированного срока.

Несколько лет назад такие масштабное строительство было под вопросом. Сегодня уже можно оценить размах и потенциал нового многофункционального спортивного объекта, где можно проводить спортивные соревнования международного уровня, а также конференции и концерты. Он был возведен на месте бывшего Дворца спорта ЦСК ВВС.

- Когда принималось решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства. Я сразу понял, что нам придется оперативно решать этот вопрос. Не может такая территория, намоленная во всех смыслах этого слова, пустовать, – отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2018 году в ходе визита президента Владимира Путина было достигнуто соглашение о дополнительном финансировании строительства спортивного объекта. Новый Дворец спорта был построен на год раньше запланированного срока сдачи объекта на региональные средства и на средства федерального проекта.