В Самаре с 15 по 17 сентября 2021 года закроют движение по улице Победы

В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабная работа по перевооружению теплотрасс. На нескольких участках улиц в городе закрыто движение из-за ремонта трубопроводов. Так, с 15 сентября 2021 года будет перекрыто движение на улице Победы.

- С 3:00 15 сентября до 5:00 17 сентября 2021 года на участке между домами №105 и №109 по улице Победы будет временно ограничено движение транспорта, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, на период ремонтных работ автобусы № 6, 8, 21, 27, 30, 34, 38, 41, 75, 89, 217, 226, 229, 247, 253, 268 будут курсировать по временной схеме. Со схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.