В Самарской области появится один из крупнейших комплексов ветроэнергетических установок

В процессе работы ветряной электростанции полностью отсутствуют вредные выбросы - технология экологически безопасна

13 сентября 2021 года в Самарской области был дан старт строительству ветроэнергетического кластера. Комплекс из 52 ветроустановок появится в 70 км от Самары рядом сельскими поселениями Криволучье-Ивановка и Гражданский в Красноармейском районе.

По плану, будут возведены 3 электростанции с ветроэнергетическими установками, высота каждой из которых составит 150 метров с учетом лопастей. Это будет один из крупнейших объектов ветрогенерации в ПФО, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС. Станции Самарской области будут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности уже в 2022 году.

- Развитие возобновляемых источников энергии – важный этап бережливого отношения к экологии и окружающей среде, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.