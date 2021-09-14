В Самаре для должников за капремонт продлили акцию рассрочки до 31 декабря 2021 года

Должники могут погасить 25% задолженности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд капитального ремонта Самарской области объявили о продлении акции рассрочки погашения задолженности. Так, для тех, кто накопил долг и не может единовременно погасить всю сумму, акцию продлили до 31 декабря 2021 года.

Акция рассрочки погашения задолженности по платежам за капремонт подразумевает минимальную оплату (не менее 25% от суммы долга). Кроме того, долг не должен был быть накоплен более чем за 1 год.

Стоит отметить, что за долги по счетам коммунальных услуг, неплательщикам грозит начисление пени, а также судебные разбирательства вплоть до ареста счетов.