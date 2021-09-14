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Общество14 сентября 2021 19:50

В Самаре для должников за капремонт продлили акцию рассрочки до 31 декабря 2021 года

Об этом сообщили в НО «Фонд капитального ремонта»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Должники могут погасить 25% задолженности

Должники могут погасить 25% задолженности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонд капитального ремонта Самарской области объявили о продлении акции рассрочки погашения задолженности. Так, для тех, кто накопил долг и не может единовременно погасить всю сумму, акцию продлили до 31 декабря 2021 года.

Акция рассрочки погашения задолженности по платежам за капремонт подразумевает минимальную оплату (не менее 25% от суммы долга). Кроме того, долг не должен был быть накоплен более чем за 1 год.

Стоит отметить, что за долги по счетам коммунальных услуг, неплательщикам грозит начисление пени, а также судебные разбирательства вплоть до ареста счетов.