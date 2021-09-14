В Самаре с 15 сентября 2021 года начнут строить надземный переход в поселке Мехзавод

На месте бывшего подземного перехода построят надземный Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В Самаре с 15 сентября 2021 года стартует масштабное строительство надземного пешеходного перехода на 16 км Московского шоссе. О начале строительства раньше запланированных сроков сообщили в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

Надземный тоннель для перехода через Московское шоссе появится на 16 км в районе завода «Салют». Данное сооружение обеспечит безопасность для учащихся близлежащих школ, а также заводчан.

По проекту, общая длина тоннеля составит 121,7 метров, а ширина для пешеходного движения – 4,25 метров. Новый подземный переход будет полностью соответствовать предписанным нормам, в том числе будут учтены возможности и потребности маломобильных граждан. Для этого будут установлены специальные подъемники-лифты.