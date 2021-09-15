Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 сентября 2021 6:45

В Самаре в ДТП погибла 18-летняя девушка

Легковой автомобиль врезался в столб
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Легковушка врезалась в столб в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка врезалась в столб в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером во вторник, 15 сентября. Легковой автомобиль "Мазда" в поселке Управленческий врезался в столб. За рулем находилась 18-летняя девушка, которая от полученных травм погибла на месте происшествия.

На месте аварии работали полицейские, они выясняли причины произошедшего. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. По факту случившегося проводится проверка.

В Самаре 18-летняя девушка погибла в ДТП