В Самаре в ДТП погибла 18-летняя девушка

Легковушка врезалась в столб в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером во вторник, 15 сентября. Легковой автомобиль "Мазда" в поселке Управленческий врезался в столб. За рулем находилась 18-летняя девушка, которая от полученных травм погибла на месте происшествия.

На месте аварии работали полицейские, они выясняли причины произошедшего. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением. По факту случившегося проводится проверка.