На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения

В Самарской области проверяют, законно ли на базе отдыха содержится медведь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На базе отдыха в Богатовском районе держат медведя и тигрицу, не имея на это разрешения. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

Как выяснили в надзорном органе, животные содержатся без разрешительной документации органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Специалисты осмотрели клетки, где находятся животные. Условия обитания, состояние зверей вопросов у специалистов не вызвали.

В прокуратуре потребовали устранить выявленные нарушения с разрешительной документацией на содержание животных.