На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения

В Самарской области проверяют, законно ли на базе отдыха содержится медведь
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На базе отдыха в Богатовском районе держат медведя и тигрицу, не имея на это разрешения. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.
Как выяснили в надзорном органе, животные содержатся без разрешительной документации органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
Специалисты осмотрели клетки, где находятся животные. Условия обитания, состояние зверей вопросов у специалистов не вызвали.
В прокуратуре потребовали устранить выявленные нарушения с разрешительной документацией на содержание животных.