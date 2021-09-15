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Дом. Семья15 сентября 2021 7:52

На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения

Специалисты оценили состояние животных и условиях их содержания
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области проверяют, законно ли на базе отдыха содержится медведь

В Самарской области проверяют, законно ли на базе отдыха содержится медведь

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На базе отдыха в Богатовском районе держат медведя и тигрицу, не имея на это разрешения. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

Как выяснили в надзорном органе, животные содержатся без разрешительной документации органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Специалисты осмотрели клетки, где находятся животные. Условия обитания, состояние зверей вопросов у специалистов не вызвали.

В прокуратуре потребовали устранить выявленные нарушения с разрешительной документацией на содержание животных.