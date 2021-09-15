Делом финансовой пирамиды "Финико" займется федеральное МВД

Люди несли в финансовую пирамиду последние деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследованием дела финансовой пирамиды "Финико" займутся в центральном аппарате Следственного департамента МВД России. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Среди пострадавших от действий финансовой пирамиды жители Самары, а также других регионов.

Людям обещали выгодные инвестиции в криптовалюту, завлекая красочной рекламой с заумными словами, призванными создать впечатление серьезности происходящего.

Вкладчики в ожидании легкого обогащения несли в компанию последние деньги и даже брали кредиты. Первое время люди получали доход, но затем компания рухнула, оставив вкладчиков без денег.

Как сообщил Хинштейн, сейчас сформирована следственная бригада, дело взяли на контроль в Генпрокуратуре.