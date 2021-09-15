На "АвтоВАЗе" возникают простои на производстве из-за нехватки компонентов

На «АвтоВАЗе» возникают простои производства из-за нехватки электронных компонентов, сообщили «КП-Самара» в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Для производства автомобилей не хватает модулей ABS (антиблокировочная система тормозов) и ESP (система стабилизации). Периодические простои на заводе возникают с июня текущего года. Из-за этого в августе волжский автопроизводитель снизил продажи на 32,6%.

Как отметили в министерстве, губернатор Самарской области направил обращение компании поставщику - ООО «Роберт Бош Самара» и RobertBoschGmbH с настоятельной просьбой восстановить ритмичность поставок.