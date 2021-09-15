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Общество15 сентября 2021 11:18

Самарским бизнесменам станет проще получать льготы

В регионе инициировали дополнительные меры поддержки предпринимателей
Геннадий ВЕТРОВ
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В Самарской области поддержали поправки в законопроект

В Самарской области поддержали поправки в законопроект

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова разработали законопроект о внесении необходимых изменений в закон "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области". 7 сентября депутаты местной губернской думы эти поправки поддержали. Они должны существенно упростить процедуру предоставления льгот бизнесменам и расширить перечень приоритетных видов экономической деятельности.

- Закон позволит упростить процедуру подачи заявки на получение нулевой ставки налога на имущество исущественно снизит административные барьеры при реализации инвестиционных проектов, - уверен министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

Глава минэкономразвития добавляет, что в министерстве также активно работают над развитием инвестиционной привлекательности региона для федеральных и иностранных предприятий, работающих в сфере возобновляемых источников энергии – самого быстрорастущего сегмента современного мирового энергетического рынка. Принятый закон позволит губернии получить дополнительные преимущества в этой сфере.