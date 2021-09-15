В Самаре за сутки 473 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 15 сентября, выявили 473 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе вновь достигнут суточный максимум с начала пандемии, ранее больше 471 не фиксировали.

Всего в регионе заболели 97 115 человек, из них выздоровели 81 522. Среди заразившихся умерли 3 571 человек, в том числе, 21 - за прошедшие сутки.

В целом по стране коронавирусом заразились 18 841 человек в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии заболели порядка 7,2 млн человек.