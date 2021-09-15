Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 11:58

Произведенные в Самаре двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Запуск ракеты космического назначения состоялся 14 сентября, двигатели ПАО "ОДК-Кузнецов" отработали штатно
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старт ракеты прошел успешно

Старт ракеты прошел успешно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 сентября в 21:07 по московскому времени со стартового комплекса "Восток" площадки № 31 космодрома Байконур состоялся запуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb. Успешный взлет ракеты обеспечили произведенные специалистами ПАО "ОДК-Кузнецов" двигатели РД-107А/108А, установленные на I и II ступенях.

Специалисты сервисного центра самарского предприятия обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовили ракету к старту. Они же провели монтаж и проверку всех систем, отвечающих за работу двигателей. Никаких нареканий не возникло.

В 2021 году это уже 14 старт ракеты-носителя "Союз", которые обеспечили серийные изделия ОДК. Осуществлены они были с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

Напомним, что группировка спутников OneWeb призвана обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру. Этого получится достичь благодаря полному охвату поверхности Земли.