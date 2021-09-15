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Экономика15 сентября 2021 12:17

В Тольятти запустили новое производство стройматериалов

Планируется наладить поставки продукции в разные регионы страны
Сергей ЧЕРНЫХ
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Новое производство уже работает

Новое производство уже работает

В Тольятти открыли завод по выпуску железобетонных изделий "Флоркон". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Завод работает по замкнутому циклу, производство максимально автоматизировано и безопасно для сотрудников и окружающей среды. Завод построили на территории тольяттинского речного порта, это позволяет осуществлять отгрузку, в том числе, водным транспортом.

На заводе создано 120 рабочих мест. Поставку продукции планируется наладить в Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и другие города и регионы.

Предприятие построено при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Своевременно запускаем это важное, крупное, инновационное производство. Особенно это актуально сейчас, когда спрос на качественные стройматериалы только растет, - сказал глава региона.