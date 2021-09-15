В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль корейского кино

Кадр из фильма «Убийство».

В России, в том числе в Самаре и в Тольятти, с 23 сентября по 3 октября пройдет фестиваль корейского кино (KFF – Korean Film Festival). В Самаре покажут короткую программу фестиваля, а в Тольятти зрители смогут увидеть расширенную программу, которая состоит из девяти фильмов.

- KFF - самый масштабный фестиваль корейского кино в России по количеству городов-участников. В этом году он пройдет во второй раз. Мы воспринимаем современное корейское кино как единый живой организм, интереснейшую индустрию, включая в программу и авторское кино, которое принято считать «не для всех», и блокбастеры для самой широкой аудитории, - рассказала основательница компании «Тиллит Стайл», которая организует фестиваль, Людмила Тремзина.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара», в областной столице показы пройдут в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ «Аврора Молл». Там покажут четыре фильма – историческую картину «Трон», мелодраму «Всегда», драму «Убийство», мистическую драму «Исчезнувшее время: мальчик, который вернулся».

Фильмы, которые покажут в Тольятти, пока не объявили.