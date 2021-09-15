Дмитрий Азаров оценил выступление Владимира Путина на совещании с правительством

Президент провел совещание 14 сентября Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 сентября президент Владимир Путин на совещании с правительством и представителями "Единой России" рассказал о том, что в новом составе госдумы нужно будет сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам. Глава государства заявил, что партия уже реализует множество мер по укреплению социальной сферы. К таким относятся поддержка семей с детьми, пенсионеров, укрепление социальных гарантий военнослужащим и правоохранителям и не только.

- Президент страны еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Мы держим ориентир на наши главные принципы: защита, забота и развитие, - прокомментировал выступление Путина губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения "ЕР" Дмитрий Азаров.

По словам Азарова, сегодня сохраняется социальная направленность каждой инициативы и человекоцентричность. Это очень важно для властей.

- Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране, - отметил глава региона.