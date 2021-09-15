РКЦ "Прогресс" приостановил разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Перспективная метановая ракета должна обходиться дешевле в запуске, чем использующиеся сейчас "Союзы-2"

РКЦ "Прогресс" приостановил проектирование сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую в перспективе планировали использовать для полетов на Луну. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил гендиректор самарского предприятия Дмитрий Баранов.

Ранее уже сообщалось, что проектирование ракеты приостановлено из-за корректирования ее облика, теперь же принято решение сосредоточить усилия на разработке более перспективных ракет, в которых в качестве топлива будет использоваться метан.

Сейчас прорабатывается компоновка метановой ракеты и стартовый комплекс под нее. Ожидается, что ее запуск окажется значительно дешевле, чем стоит пуск "Союза-2".