Суд Самары обязал коммунальщиков устранить дефекты на проезжей части на Физкультурной, Силина и Солнечной

По просьбе местных жителей проведут ремонт дорог на Физкультурной, Силина и Солнечной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары во время очередной проверки качества содержания дорог в городе выявила несоответствие проезжей части требованиям ГОСТ. Исковое заявление с требованием обеспечить ремонт дороги было направлено в суд.

Глава прокуратуры Самарской области Артем Ярыгин поручил надзорный орган провести проверку автомобильных дорог в связи с обращениями граждан. Так, несоответствие асфальтного покрытия требованиям ГОСТ было выявлено на Физкультурной,94, Силина,6 и на Солнечной,53.

Промышленный районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и обязал МП «Благоустройство» и департамент городского хозяйства Самары выполнить работы по устранению выявленных дефектов.