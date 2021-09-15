Мединский на совещании в Самаре предложил запретить пользоваться телефонами в школах

Ранее вопрос о запрете сотовых телефонов в школах уже поднимался властями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский провел совещание в Самарском университете. Чиновник на встрече со студентами высказался о необходимости запрета телефонов в школе.

Мединский уверен, что современные гаджеты отвлекают детей от других занятий. Во время урока ребенок невнимательно слушает учителя, потому что смотрит под партой в телефон, а на переменах вместо общения со сверстниками и совместных игр, ребята все играют в смартфоны.

Стоит отметить, что несколько лет назад уже поднимался вопрос о запрете сотовых телефонов в учебных учреждениях. В 2019 году запрет телефонов обсуждался на уровне Совета Федерации.