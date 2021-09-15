Самарских чиновников на 86% пересадили на отечественные авто

Иномарок в штате осталось совсем немного Фото: Евгения ГУСЕВА

86% легкового автопарка правительства Самарской области - это отечественные авто, производства тольяттинского завода. Всего их 215 штук. С 2018 года для нужд чиновников были приобретены 30 автомобилей "Лада Веста", в 2021 году до конца года закупят семь авто. Об этом журналисту "КП-Самара" рассказали в правительстве региона.

- В планируемом бюджете на 2022-2024 годы заложены средства на приобретение ещё пяти автомобилей местного производства для правительственных нужд, - уточнили в ведомстве в ответ на запрос "КП-Самара". - Также муниципалитетам региона представляют межбюджетные трансферты на обновление автопарка, на эти деньги закупаются только отечественные авто. В 2019 году купили 52 Лада Гранта, в 2020 - 48 таких же авто. В 2021 году запланирована покупка Грант для сельских поселений - 67 штук и для городских муниципальных районов - 103 авто.