В Самаре в микрорайоне Крутые Ключи до 2023 года появятся новые школы, поликлиники и два спорткомплекса

Микрорайон активно развивается, поэтому нуждается в дополнительной инфраструктуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили перспективы развития микрорайона Крутые Ключи в Самаре. Чиновники ранее обсудили возможности развития вместе с местными жителями и выяснили, каких объектов там больше всего не хватает.

- В настоящее время жилой микрорайон активно развивается, поэтому все объекты социальной инфраструктуры необходимо возвести в максимально сжатые сроки, - поставил задачу Виктор Кудряшов.

По итогам заседания было принято решение возвести в Крутых Ключах еще одну школу на улице Школьной, две поликлиники – в Смышляевке («Кошелев Парк») и на улице Путевой, а также запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов.