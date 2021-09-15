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Общество15 сентября 2021 15:09

В Самаре в микрорайоне Крутые Ключи до 2023 года появятся новые школы, поликлиники и два спорткомплекса

Об этом сообщили чиновники на совещании правительства региона
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Микрорайон активно развивается, поэтому нуждается в дополнительной инфраструктуре

Микрорайон активно развивается, поэтому нуждается в дополнительной инфраструктуре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили перспективы развития микрорайона Крутые Ключи в Самаре. Чиновники ранее обсудили возможности развития вместе с местными жителями и выяснили, каких объектов там больше всего не хватает.

- В настоящее время жилой микрорайон активно развивается, поэтому все объекты социальной инфраструктуры необходимо возвести в максимально сжатые сроки, - поставил задачу Виктор Кудряшов.

По итогам заседания было принято решение возвести в Крутых Ключах еще одну школу на улице Школьной, две поликлиники – в Смышляевке («Кошелев Парк») и на улице Путевой, а также запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов.