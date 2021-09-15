В Тольятти пройдет Третий Всероссийский инжиниринговый Форум-2021

В технопарке "Жигулевская долина" пройдет всероссийский форум инжениринга

В Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» 1-2 октября 2021 года состоится Третий Всероссийский Форум, который будет посвящен основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса. В мероприятии примут участие представители ведущих инжиниринговых компаний и ключевых предприятий сферы энергетики, в том числе и международных.

Участники форума продемонстрируют свой потенциал и познакомятся с крупнейшими энергетическими корпорациями. На платформе будут обсуждаться актуальные вопросы инжиниринга, электрохимии, водородной энергетики и пути снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

- В Самарской области успешно развивается целый ряд крупных предприятий, наш регион выбирают российские и зарубежные инвесторы. Среди них есть и те, кто заинтересован в качественных инжиниринговых услугах, и те, кто готов их предоставить, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам министра, форум позволит объединить и заказчиков и исполнителей на одной площадке. Такой формат взаимодействия позвонит заключить участникам взаимовыгодные контракты.