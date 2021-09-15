Самарская область занимает четвертое место в стране по газификации

Бесплатное подключение к газу продолжается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На днях на портале госуслуг появилась возможность подать заявку на участие в программе социальной газификации. Еще раньше это стало возможным сделать в отделениях МФЦ, в абонентских пунктах "Газпром межрегионгаз" и сайтах операторов по подаче газа. Процедуры позволила упростить реализация закона, разработанного депутатами "Единой России", по которому регионы должны обеспечить бесплатной газификацией.

В Самарской области уровень газификации составляет 99,4 %. Это четвертое место среди других субъектов РФ. Без газа остаются пока 174 населенных пункта, в каждом из которых от 10 до 100 участков.

- Я занимаюсь вопросами газификации более 20 лет – и в качестве руководителя "Межрегионгаза", и в качестве депутата. На наших территориях еще сохраняются локальные проблемные вопросы, касающиеся газификации частных домохозяйств. Уверен, что эти люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему – в этом нуждаются около 1,7 тыс. домовладений области, - заявил председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов.

Депутат считает, что четкий план по бесплатной газификации снимет имеющиеся сейчас ограничения для владельцев домов.