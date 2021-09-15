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Общество15 сентября 2021 16:31

В Самаре в здании бывшего кинотеатра «Россия» на Чернореченской откроют молодежный драмтеатр

Здание на улице Чернореченской, 15 было заброшено несколько лет
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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По проекту здание увеличат в объеме и отреставрируют. Фото: Администрация Самары

По проекту здание увеличат в объеме и отреставрируют. Фото: Администрация Самары

Власти Самары хотят провести реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Россия» на Чернореченской, 15. Здесь хотят разместить молодежный драматический театр «Мастерская».

Здание на Чернореченской было построено в 1963 году. Ранее в нем размещался кинотеатр «Россия», который уже не функционирует уже несколько лет. О планах по реконструкции стало известно в 2020 году, когда в администрации Самары сообщили о начале разработки проектной документации.

Согласно проекту, в здании бывшего кинотеатра изменят планировку и увеличат его площадь, благодаря двум пристройкам по бокам основного здания. В здании драмтеатра предполагается создать зрительный зал, который вместит 218 человек.