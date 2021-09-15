В Самарской области мужчину насмерть придавило упавшим деревом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области 45-летнего мужчину придавило спиленным деревом. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, погибший работал охранником в одном из ООО и занимался вырубкой леса на территории Сергиевского района. В среду, 15 сентября он отправился в лес валить деревья, в результате чего его придавило одним из стволов. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.