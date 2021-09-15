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Общество15 сентября 2021 16:32

В Самарской области мужчину насмерть придавило упавшим деревом

Погибший спиливал деревья и погиб под одним из них
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области мужчину насмерть придавило упавшим деревом

В Самарской области мужчину насмерть придавило упавшим деревом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области 45-летнего мужчину придавило спиленным деревом. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, погибший работал охранником в одном из ООО и занимался вырубкой леса на территории Сергиевского района. В среду, 15 сентября он отправился в лес валить деревья, в результате чего его придавило одним из стволов. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.