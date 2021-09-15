«Мыши и тараканы»: В Самаре родители учеников пожаловались на антисанитарную обстановку в школе №73

На видео откормленная мышь что-то увлеченно грызет Фото: принтскрин видео.

Родители учеников школы №73 в Кировском районе Самары пожаловались на антисанитарию в учебном заведении. В социальных сетях появилось видео из помещения гардеробной, где мышь что-то грызет прямо за окном, а по стене ползают крупные насекомые, похожие на тараканов.

- На цокольном этаже бегают мыши и охотятся за тараканами и жучками. Здесь дети вешают свою одежду, а тут такая грязь! Каким же образом подготавливали школу к началу учебного года, если такая грязь кругом, а представьте что твориться в столовой, - пишет возмущенный родитель, обращаясь в контролирующие органы.

В городском департаменте образования отреагировали на данное общение самарцев. По поручению чиновников, в школе незамедлительно пройдет уборка и дезинфекция. По вопросу грызуна чиновники ответили, что в здание мышь не проникала, а находилась в приямке со стороны улицы.

- Несмотря на то, что приямки, которые находятся ниже уровня земли, защищены пластиковым козырьком, туда не исключается попадание насекомых и мусора. Директору школы было поручено провести уборку приямков, чтобы не допустить повторения проникновения туда грызунов, - ответили в департаменте образования Самары.