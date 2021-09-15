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Общество15 сентября 2021 17:09

Каждый впервые голосующий самарец получит креативный сувенир. Показываем, что это будет

В Самарском облизбиркоме закупили 30 тысяч эксклюзивных экоручек из переработанного тетрапака
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Для молодых избирателей региона закупили 30 тысяч ручек из тетрапака

Для молодых избирателей региона закупили 30 тысяч ручек из тетрапака

В Самарской области молодые избиратели, которым исполнилось 18 лет, и которые впервые участвуют в выборах, традиционно получат памятный сувенир от облизбиркома. В этом году избирательная комиссия решила выбрать для этой цели максимально экологичный вариант подарка – юноши и девушки получат эксклюзивные экоручки, изготовленные из переработанного тетрапака.

- В Самарской области, как и по всей стране, тема экологии и вторичной переработки отходов сегодня очень актуальна, - объяснили в самарском избиркоме. – А упаковка тетрапак – многослойная, состоит из картона, пластика и металла, поэтому практически не перерабатывается. Поэтому мы решили одновременно поощрить памятным сувениром молодых избирателей, привлечь внимание к вопросам экологии и «спасти» от захоронения на полигоне некоторое количество сложной упаковки, дать ей вторую жизнь.

Ручки из тетрапака – экспериментальное производство, их выпускают небольшими партиями отдельные предприятия, поэтому обладателей подобной канцелярии в стране пока немного. Для самарских избирателей закупили 30 тысяч ручек. На их изготовление ушло около двух тонн тетрапака.

- Для компании Proecopen, которая производит канцелярию из вторсырья, наш заказ стал самым крупным за все время их существования, - отметили в облизбиркоме.

Получить ручку впервые голосующие жители региона смогут на своем избирательном участке в любой из трех дней голосования.