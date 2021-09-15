Отопительный сезон в Самаре начнется с 16 сентября 2021 года

В 2021 году отопление в квартиры дадут раньше нормативных сроков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области сообщил о начале отопительного сезона в Самаре с 16 сентября 2021 года. Первыми тепло получат социально важные объекты города – больницы, детские сады, школы и т.д.

- Никаких 8 градусов 5 дней ждать не будем.нцжно позаботиться о здоровье жителей, - подчеркнул глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, начало отопительного сезона в 2021 году в Самаре начнется в небывало ранние сроки, чтобы в первую очередь не допустить эпидемию по гриппу, ОРВИ и ОРЗ. Стоит отметить, что по нормативу тепло в дома должно подаваться, если среднесуточная температура воздуха не поднимается свыше 8 градусов на протяжении пяти дней.

Кстати, работы по ремонту теплотрасс в Самаре должны быть закончены к 1 октября 2021 года. В первую очередь тепло начнет поступать в учреждения социальной направленности, в больницы, в школы. Дома же перед подачей тепла должны получить паспорт готовности и это зависит от работы управляющих компаний.