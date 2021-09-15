В Тольятти запустили современное производство ЖБИ

Завод ЖБИ "Флоркон" находится на Территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти

14 сентября 2021 года в Тольятти запустили производство железобетонных изделий, которые будут производиться по современным технологиям. Благодаря инновационным разработкам, процессы производства максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды.

- Сегодня в Тольятти мы запустили два новых завода, крупнейших и уникальных в своём роде. Также дали старт строительству третьего - завода «Флоркон». В совокупности, только на двух предприятиях, для жителей города сегодня создано 2 тысячи рабочих мест, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Территория опережающего социально-экономического развития в Тольятти является одной из лидирующей в стране по количеству резидентов. В настоящее время на ТОСЭР создано более 6 тысяч рабочих мест, в ближайшее время планируется создать еще более 11 тысяч.