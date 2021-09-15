Счетная палата признала Самарское речное пассажирское предприятие ликвидным и неплатежеспособным

Самарское речное пассажирское предприятие должно устранить выявленные нарушения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Счетная палата Самарской области провела контрольное мероприятие по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Специалисты вывили ряд нарушений и недостатков в деятельности организации в период с 2018 по 2021 годы.

- Результаты финансового анализа деятельности ООО «СРПП» свидетельствуют об ухудшении финансового состояния ООО «СРПП», высокой «закредитованности» Общества и, как следствие, наличии признаков потери ликвидности и платежеспособности предприятия, - сообщили в пресс-службе Счетной палаты региона.

Так же у предприятия отсутствовали первичные документы, которые подтверждали бы пассажирооборот по отдельным маршрутам движения внутреннего водного транспорта. Данный факт создает риск необоснованного завышения размера платы за услуги по перевозке пассажиров и их багажа за счет средств областного бюджета. Руководство СРПП обвиняют в необоснованных управленческих решениях и в нарушениях требований транспортной безопасности, а также в других решениях финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам проведенных контрольных мероприятий в адрес СРПП было вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.