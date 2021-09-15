Дмитрий Азаров: «Дворец спорта в Самаре построен с душой и истинным патриотизмом»

Яркое шоу порадовало участников торжественной церемонии открытия. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В яркий праздник спорта превратилось открытие в Самаре Дворца на Молодогвардейской. Потенциал спортивного объекта оценили даже непрофессионалы. Светлый, современный Дворец спорта по-настоящему многофункциональный: ледовая арена на 5000 посадочных мест, полноразмерный тренировочный лед, зал для профессионального керлинга, универсальный спортивный, тренажерный и хореографический залы, а также оборудованный по последнему слову техники зал для проведения конференции. Площадь объекта - 29 тысяч кв. м.

- Новый комфортный, красивый, современный уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, уверен, и для наших гостей, потому что здесь будут кипеть спортивные баталии, будет жить фигурное катания и другие виды спорта. Эта спортивная арена будет работать в полной мере, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время тожественной церемонии открытия спорткомплекса. - Для меня и всех нас сегодня важный день. Я хочу поблагодарить людей, которые помогли воплотить в жизнь нашу мечту. Конечно, это президент страны Владимир Путин. Его помощь здесь была определяющая. Поблагодарить двух министров спорта РФ Павла Колобкова и Олега Матыцина, наших надежных партнеров, компанию Роснефть, архитекторов и строителей. Дворец построен с душой, люди здесь работали с истинным патриотизмом.

Напомни, возвели спорткомплекс на месте старого Дворца спорта ЦСК ВВС. Еще несколько лет назад строительство ледовой арены было под вопросом. Источники финансирования были найдены благодаря личному участию губернатору Самарской области Дмитрия Азарова. В дополнение к региональному, было достигнуто соглашение о дополнительном федеральном финансировании, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России. В итоге Дворец открыли на год раньше запланированного.