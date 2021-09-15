В Самарской области развивают экспорт медицинских услуг

В регионе создадут рабочую группу по вопросам экспортной деятельности в сфере здравоохранения

В самарском центре «Мой бизнес» обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения. Данное направление является одним из направлений программы Стратегии лидерства, созданной по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В настоящее время в Самарской области действует целый комплекс мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Специалисты центра «Мой бизнес» могут проконсультировать по любому вопросу внешнеэкономической деятельности: выбора страны для поставок, поиска зарубежных партнеров, перевода презентационных материалов на иностранные языки, участия в международных выставках и многих других.

- С этого года предприниматели могут получить сразу несколько мер поддержки в зависимости от запроса, что позволит быстрее получить результат. Среди клиентов центра есть и поставщики медицинских услуг, которые пользуются поддержкой региона и успешно осваивают экспортную деятельность, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области планируют создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами экспорта в сфере здравоохранения. Курировать деятельность группы будет министерство здравоохранения Самарской области и региональное бизнес-сообщество.