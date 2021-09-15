В Самаре 19 сентября 2021 года перекроют три улицы из-за соревнований по велоспорту

Соревнования будут проходить возле стадиона "Солидарность Арена" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 19 сентября 2021 года будут проходить соревнования по велоспорту. В этот день дороги возле стадиона «Солидарность Арена» будут закрыты для движения транспорта.

- 19 сентября 2021 года с 8:00 до 14:00 будет ограничено движение по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на улицу Малый Сорокин Хутор, по улице Проезд №2, по улице Дальней на 500 метров от улицы Арена 2018, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, на период ограничений общественный транспорт будет ходить по скорректированной схеме. Со схемами движения автобусов № 96, 295 и 205 можно ознакомиться на сайте администрации.