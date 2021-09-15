Технопарк Самарской области расширяет взаимодействие с Китаем

Создали представительство «Жигулевской долины» в демонстрационной зоне ШОС

8 сентября 2021 года в «Жигулевской долине» состоялась онлайн-встреча между представителями Демонстрационной зоны Шанхайской организации сотрудничества и руководством управляющей компании технопарка Самарской области. Участники встречи обсудили возможности дальнейшего взаимодействия.

- Взаимодействие с ШОС позволит компаниям, развивающимся в Самарской области, предлагать свою продукцию и услуги через одну из крупнейших площадок КНР, создавая импульс к развитию экономики региона. Китай – традиционный экономический партнер России и Самарской области, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На сегодняшний день провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров нашего региона и седьмое - по объему экспорта. Благодаря созданию представительства «Жигулёвской долины» в Шанхайской организации сотрудничества, Самарская область сможет напрямую транслировать технологии и инновационные проекты в Китае.