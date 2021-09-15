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Общество15 сентября 2021 21:32

У жителя Самары арестовали «Гранту» за долги в 600 тысяч рублей

Самарец не оплачивал штрафы и налоги
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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У должника есть 10 дней, чтобы вернуть свой автомобиль. Фото: ФССП по Самарской области

У должника есть 10 дней, чтобы вернуть свой автомобиль. Фото: ФССП по Самарской области

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Самары за долги по неоплаченным штрафам и налогам. Найти транспортное средство удалось во время проведения рейдового мероприятия «Мобильный дорожный пристав».

- В ходе рейда в центре Самары на парковке была обнаружена «Лада Гранта», владелец которой имел задолженность в сумме почти 600 тысяч рублей. Сотрудники составили акт описи и ареста, после чего автомобиль эвакуировали на спецстоянку, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Должнику разъяснили, что в случае непогашения задолженности, его автомобиль будет реализован в счет погашения долга. Теперь у самарца есть 10 дней за оплату штрафов.