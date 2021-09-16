В Самаре в ближайшие дни будет пасмурно и дождливо

По ночам будет холодать до +2 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие дни в Самарской области погода будет по-осеннему пасмурной и дождливой. Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на 16-18 сентября 2021 года.

По прогнозу синоптиков, в четверг 16 сентября 2021 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. В этот день по прогнозу осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах +12…+14 градусов днем, ночью до +7.

В пятницу, 17 сентября, в Самарской области местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов, а ночью опустится до +2…+7.

18 сентября 2021 года в Самаре также местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9…+14 градусов.