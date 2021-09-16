В Самарской области круглосуточно работают 195 бригад скорой медицинской помощи

Сейчас в регионе работают 195 бригад СМП Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области в 2020 году остро встал вопрос с количеством бригад скорой медицинской помощи, работающих в круглосуточном режиме. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить количество скорых, чтобы соблюдать нормативные сроки оказания медпомощи населению. Редакция «КП-Самара» направила запрос в областной минздрав, с целью узнать, сколько в данный момент бригад СМП работает ежедневно.

- В настоящее время в круглосуточном режиме работает до 195 бригад скорой медицинской помощи, из них 85 специализированных круглосуточных, - следует из ответа министерства здравоохранения Самарской области.

Так, по поручению губернатора, с 1 октября 2020 года количество бригад скорой медицинской помощи, работающих в круглосуточном режиме, увеличено на 8 единиц. С 1 декабря 2020 года ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» увеличила штат еще на 10 единиц, тем самым доведя количество бригад до 65 единиц.

Кроме того, в Самарской области работают скорые частной медицинской организации ООО «Медсервис». Четыре бригады частной СМП оказывают медпомощь населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.