В Тольятти владелец бара убил своего клиента

Убийца попытался скрыться, но его удалось задержать. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В одном из скверов в Автозаводском районе Тольятти местные жители нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался 36-летний житель Тольятти, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

- Полицейские опросили более 50 очевидцев и выяснили, что в вечер накануне смерти мужчина провел в одном из местных баров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен владелец питейного заведения. Причастность к гибели клиента 29-летнего предпринимателя вскоре подтвердилась.

- Полицейским поступила информация о том, что мужчина узнал о розыске, арендовал машину и собирается покинуть Самарский регион. Оперативники задержали злоумышленника в одной из гостиниц города и доставили в территориальный орган внутренних дел, - сообщили полицейские.

В настоящее время СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело, расследование продолжается.