Более 30 проектов примут участие в ярмарке самозанятых в Самаре 18 сентября 2021 года

Осенняя ярмарка пройдет 2 дня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 сентября в Самаре стартует работа ярмарки продукции для региональных самозанятых. Она являются частью той работы, которую в губернии проводят для развития малого бизнеса. Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров - это важный фактор стабильности для экономики региона.

Такие торговые площадки уже открывали накануне Нового года, Международного женского дня, а также в рамках "ВолгаФеста". Основная цель - поддержать тех, кто является плательщиком налога на профессиональный доход, и познакомить жителей области с уникальной продукцией местных мастеров.

- Осенняя ярмарка станет четвертой по счету и на этот раз, из-за высокой востребованности такого формата поддержки, мы приняли решение сделать ее двухдневной, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам главы минэкономразвития, событие объединит более 30 проектов самозанятых в самых разных сферах: товары для дома, домашние сладости, игрушки ручной работы, сумки и предметы интерьера, товары, авторская одежда. Организаторы мероприятия ожидают, что оно станет настоящим праздником не только для ремесленников, но и для гостей ярмарки.