Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 10:20

Фармпредприятия особой экономической зоны «Тольятти» в 2021 году инвестировали 2,4 млрд рублей

Предприятия, действующие на территории ОЭЗ, продолжают успешное развитие
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ОЭЗ "Тольятти" продолжает привлекать инвесторов

ОЭЗ "Тольятти" продолжает привлекать инвесторов

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Особая экономическая зона «Тольятти» подтверждает, что является флагманом привлечения инвестиций в Самарской область. Туда постоянно заходят новые инвесторы, сегодня там зарегистрировано уже 29 резидентов различных направлений деятельности. 12 предприятий уже запущены, остальные находятся в стадии строительства и проектирования.

— Мы успешно развиваем в ОЭЗ «Тольятти» фармацевтический кластер, который уже стал вторым после автокомпонентных производств. Свои предприятия на нашей флагманской инвестплощадке уже разместили «Озон Фарм», «Озон Медика», «Мабскейл», «СЗМИ» и «Полифарм», — отмечает глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, в 2021 году инвестиции этих фармпредприятий составили более 2,4 млрд рублей. Выручка — 1,1 млрд рублей.

— Только за второй квартал текущего года эти резиденты направили на развитие своих проектов 1,9 млрд рублей, что в 3,8 раза превышает инвестиции первого квартала, — добавил Богданов.

Предприятия также создают новые рабочие места, что тоже очень важно. Сегодня на производствах этого кластера трудоустроено 562 человека.