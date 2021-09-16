Фармпредприятия особой экономической зоны «Тольятти» в 2021 году инвестировали 2,4 млрд рублей

ОЭЗ "Тольятти" продолжает привлекать инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Особая экономическая зона «Тольятти» подтверждает, что является флагманом привлечения инвестиций в Самарской область. Туда постоянно заходят новые инвесторы, сегодня там зарегистрировано уже 29 резидентов различных направлений деятельности. 12 предприятий уже запущены, остальные находятся в стадии строительства и проектирования.

— Мы успешно развиваем в ОЭЗ «Тольятти» фармацевтический кластер, который уже стал вторым после автокомпонентных производств. Свои предприятия на нашей флагманской инвестплощадке уже разместили «Озон Фарм», «Озон Медика», «Мабскейл», «СЗМИ» и «Полифарм», — отмечает глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, в 2021 году инвестиции этих фармпредприятий составили более 2,4 млрд рублей. Выручка — 1,1 млрд рублей.

— Только за второй квартал текущего года эти резиденты направили на развитие своих проектов 1,9 млрд рублей, что в 3,8 раза превышает инвестиции первого квартала, — добавил Богданов.

Предприятия также создают новые рабочие места, что тоже очень важно. Сегодня на производствах этого кластера трудоустроено 562 человека.