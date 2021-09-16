В Самаре появился первый в ПФО профессиональный керлинговый центр

Площадка для керлинга. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

15 сентября в Самаре торжественно открыли новый Дворец спорта. Одной из жемчужин универсального спортивного комплекса стал зал для керлинга. Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования мирового уровня. Это первый в ПФО профессиональный керлинговы центр.

- Керлинговый центр во "Дворце спорта" одна из немногих площадок в России такого уровня и является не частным объектом, а государственным. Поэтому востребованность в керлинге будет круглый год, - отметил президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов. - Это отличный подарок к 6-летию нашей федерации!

Ледовый Дворец спорта в Самаре открыли на год раньше запланированного благодаря личному контролю губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Я счастлив сегодня от того, что могу приветствовать вас в стенах нового Дворца спорта. Сегодня замечательный день, который мы приближали как могли, и сделали на год раньше то, что должны, обязаны были сделать – построить объект на месте, где когда-то и был легендарный наш Дворец спорта, куда я и сам ходил играть в баскетбол», – отметил Глава региона на церемонии открытия. - Хочу поблагодарить тех людей, которые помогли нам воплотить в жизнь нашу мечту – это, прежде всего, Президент страны Владимир Путин. Его помощь здесь была определяющей. И кончено то, что мы в рамках реализации нацпроекта смогли ускорить строительство Дворца спорта, сегодня дает нам возможность, не откладывая на завтра, принимать спортивные баталии, тренироваться самым юным спортсменам Самарской области.

Дмитрий Азаров также поблагодарил двух Министров спорта Российской Федерации – Павла Анатольевича Колобкова и Олега Васильевича Матыцина, сотрудников и руководство ПАО «НК «Роснефть», а также строителей и архитекторов, которые оперативно вносили правки в проект, стараясь учесть пожелания горожан.