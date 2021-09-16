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Происшествия16 сентября 2021 13:06

В Самаре на Ново-Вокзальной, 116 обрушилась кирпичная стена жилого дома

Прокуратура взяла на контроль расселение жильцов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сейчас решается вопрос о расселении жильцов. Фото: instagram.com/samara_proc

Сейчас решается вопрос о расселении жильцов. Фото: instagram.com/samara_proc

16 сентября 2021 года стало известно об обрушении кирпичной кладки стены дома на Ново-Вокзальной, 116. Как сообщает прокуратура Промышленного района, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Как выяснилось, дом был признан аварийным и подлежащим расселению до 2025 года. В результате частичного обрушения кладки было повреждено газовое оборудование. Как сообщил прокурор, который находится на месте ЧП, подача газа в дом приостановлена.

- Вопрос переселения граждан с аварийного жилья взят прокуратурой района на контроль. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов, - сообщили в прокуратуре.