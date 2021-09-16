В Самарской области при столкновении «Гранты» и ВАЗ-2112 пострадали четыре человека

"Гранта" не уступила дорогу "ВАЗ-2112 купе". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 21:05 в Жигулевске на трассе М-5 произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на 970 км столкнулись «Лада Гранта» и LADA 211230.

- По предварительным данным, 47-летний водитель «Гранты» не убедился в безопасности при развороте на автодороге и столкнулся с другой «Ладой», которой управлял 21-летний парень, - рассказали полицейские.

В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры – 60-летняя женщина и 29-летний мужчина. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.