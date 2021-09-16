В Самаре около ТЦ «Гудок» проводят раскопки на территории бывшего Всехсвятского кладбища

Археологи работают на объекте культурного наследия Фото: принтскрин видео.

В Самаре археологи ведут раскопки на территории Всехсвятского кладбища, которое располагалось у современного ТЦ «Гудок». Видеоблогер Самарский-163 показал, как ведутся работы на территории объекта культурного наследия.

- Я думал, там за забором очередной котлован для дома роют, а увидел скелеты, - пишет автор видеоролика.

В границах улиц Спортивной, Урицкого и Красноармейской в прошлом столетии находилось Всехсвятское кладбище. Археологи уже проводили раскопки на данном объекте культурного наследия. Участок, где построили торговый центр был освобожден от захоронений, теперь освобождают территорию рядом.

По словам одного из комментаторов видео, здесь в 1925 году был захоронен купец Константин Головкин.