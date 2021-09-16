Волна арктического холода надвигается на Самарскую область

На Самару надвигается холод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели похолодает, во многих районах ожидается ниже нуля градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в регион поступает холодный арктический воздух, что вызовет похолодание и дожди разной степени интенсивности. В целом станет холоднее, а по ночами в ближайшие дни возможны заморозки на почве и воздухе. Местами будет до -3 градусов, объявлен желтый уровень опасности.

Днем в ближайшие дни воздух вряд ли прогреется выше +14 градусов. Из-за похолодания в регионе беспрецедентно рано начали отопительный сезон.