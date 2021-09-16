В сентябре "РКС-Самара" прислала должникам желтые квитанции

Должники получили желтые квитанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре "РКС-Самара" привлекает внимание должников квитанциями ярко-жёлтого цвета. 52 950 жителей Самары «осчастливили» получением красивых желтых листочков. Их прислали тем, чьи долги за услуги водоснабжения превышают 3000 рублей.

В квитанциях указал долг на начало сентября 2021 года и реквизиты для погашения задолженности. Если должник не оплатить счет за три дня, разбирательства продолжатся в суде.

Напомним, что в случае взыскания через суд, должник, помимо услуг водоснабжения влипнет на оплату судебных расходов и исполнительный сбор.

Судебное разбирательство может повлечь неприятные последствия - отказ от выдачи кредитов, запрет на выезд за границу, арест имущества и блокировку банковских карт.