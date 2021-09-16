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Здоровье16 сентября 2021 16:01

Самарцам рассказали, когда повторное заражение коронавирусом переносится тяжелее

В Самарской области коронавирусом заразились 97,5 тысячи человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Коронавирусом можно заболеть несколько раз

Коронавирусом можно заболеть несколько раз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повторное заболевание коронавирусом может повлечь более тяжелые последствия, если заболевание произошло от другого штамма. Об этом "РИА Новости" рассказал врач Борис Чурадзе.

Люди могут заболевать коронавирусом несколько раз, по словам специалиста, известны случаи, когда один человек болел до 10 раз.

При повторном заражении тем же штаммом в большинстве случаев болезнь протекает значительно легче. Однако, при заражении другим штаммом наблюдаются тяжелые случаи.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 97 592 человека, из них выздоровели 81 815 пациентов, умерли 3 592.