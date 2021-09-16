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Происшествия16 сентября 2021 16:49

В Самаре на сироту напали с ножом

У парня отобрали 70 тысяч рублей
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Уголовное дело могут возбудить по факту разбоя с применением оружия

Уголовное дело могут возбудить по факту разбоя с применением оружия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция проводит проверку по заявлению выпускника интерната «Ровесник». По предварительным данным, у него отобрали часть денег, которые ему, как сироте, выплачивали родители и государство.

- Дело бы так: Олег и Саша были в гостях у Саши в квартире на ул.Владимирской. Выпивали, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах . – Саша проговорился, что у него есть деньги, но они на банковской карте. Олег схватился за нож, начал им угрожать Саше и заставил того перевести деньги со своей карты на его.

Таким образом, Олег «заработал» 70 тысяч рублей. Но порадоваться этому не успел. Саша написал заявление в полицию, и вскоре к Олегу нагрянули силовики.

Впрочем, уголовное дело пока не возбуждено. Полиция думает, как квалифицировать действия Олега. Вероятнее всего, ему вменят разбой с применением оружия.