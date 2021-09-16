Фонд капремонта в Самарской области отремонтирует 51 объект культурного наследия

В Самаре отремонтируют объекты исторического наследия Фото: Олег ЗОЛОТО

Фонд капитального ремонта отреставрирует 51 объект культурного наследия в Самарской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фонд капремонта также продолжает работы по жилым домам. Сейчас завершили ремонт на 443 многоквартирных домах, еще на 844 ремонт продолжается. Кроме того, для 877 домов покупают строительные материалы. Еще по 800 домам идут конкурсные процедуры.

Помимо работы в жилых домах фонд капремонта реставрирует и ремонтирует дома, являющиеся объектами культурного наследия.

Как сообщили в фонде, по всем планируемым к ремонту домам работы идут в соответствии с графиком.