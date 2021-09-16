В Самарской области до конца года в домах заменят 208 лифтов

В домах Самарской области обновляют лифты Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области до конца планируют заменить 208 лифтов, сообщили в региональном правительстве.

Работы осуществляет Фонд капитального ремонта. В последние годы объемы работ значительно выросли. Так, в прошлом году заменили 50 лифтов, а в 2019-м году - 44 лифта.

В целом до 2025 года планируют обновить большое количество лифтов в многоквартирных домах региона. Ранее обсуждался вопрос, как привлечь на эти цели дополнительные средства и заменить больше лифтов.

Также в Самарской области Фонд капремонта отремонтирует 51 объект культурного наследия.