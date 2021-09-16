Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 18:19

В Самарской области до конца года в домах заменят 208 лифтов

В последние годы в регионе выросли объемы работ по замене лифтов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В домах Самарской области обновляют лифты

В домах Самарской области обновляют лифты

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области до конца планируют заменить 208 лифтов, сообщили в региональном правительстве.

Работы осуществляет Фонд капитального ремонта. В последние годы объемы работ значительно выросли. Так, в прошлом году заменили 50 лифтов, а в 2019-м году - 44 лифта.

В целом до 2025 года планируют обновить большое количество лифтов в многоквартирных домах региона. Ранее обсуждался вопрос, как привлечь на эти цели дополнительные средства и заменить больше лифтов.

Также в Самарской области Фонд капремонта отремонтирует 51 объект культурного наследия.